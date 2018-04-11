Рамиз Мехтиев осудил кампанию по очернению Азербайджана, проводимую из-за рубежа

11 апреля 2018 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев осудил кампанию по очернению, которая проводится против Азербайджана из-за рубежа. Об этом сказал он в среду журналистам в ходе голосования на президентских выборах на избирательном участке № 7 в Сабаильском избирательном округе №29.

Оценив это как нехорошее явление, Рамиз Мехтиев считает, что нормальный человек не должен идти на такое.

«Одно - когда есть внутренняя оппозиция, и другое - когда, уезжая за рубеж, чернят и унижают Азербайджан. Это нехорошо», - подчеркнул глава Администрации.

Рамиз Мехтиев отметил, что, к сожалению, некоторые, совершившие большие преступления и сбежавшие за границу, начали чернить Азербайджан.

«Во всяком случае, это не присуще азербайджанскому народу. Видимо, эти люди ступают на такой нехороший путь ввиду отсутствия культуры и воспитания», - сказал Рамиз Мехтиев.

(Автор: Джани Бабаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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