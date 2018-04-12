Президент Ильхам Алиев: Выборы были проведены в полном соответствии с обязательствами, взятыми Азербайджаном перед СЕ (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию, возглавляемую депутатом палаты представителей парламента Австралии, членом межпарламентской группы дружбы Австралия-Азербайджан Эфстатиосом Георганасом.

Члены делегации парламента Австралийского союза выразили удовлетворение визитом в Азербайджан, отметили, что во время брифинга, проведенного сразу же после закрытия избирательных участков, сказали, что весь избирательный процесс был проведен прозрачно, что стали свидетелями активности избирателей на избирательных участках и проведения голосования в демократических условиях.

Глава государства заявил, что в стране были созданы все условия для открытого и прозрачного проведения выборов в соответствии с законодательством и тем самым для свободного выражения воли народа.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил очень активное участие избирателей в голосовании, а также подчеркнул, что выборы были проведены в полном соответствии с обязательствами, взятыми Азербайджаном перед Советом Европы, членом которого он является.

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