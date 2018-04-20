К краху АДР были причастны армянские националисты-дашнаки - глава агентства

20 апреля 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Не секрет, что к краху Азербайджанской Демократической Республики (АДР) были причастны армянские националисты-дашнаки.

Об этом председатель Агентства по авторским правам Азербайдажана Кямран Иманов сказал, выступая в пятницу на конференции на тему «Древние тексты и классические источники разоблачают армянскиефальсификации и вымыслы», посвященную 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию АДР.

Иманов отметил, что мы стали жертвой армянского двуличия, потому что были недостаточно сильны и поверили дашнакам.

«Поэтому, как отметил глава государства, «в 1918 году Иреван был отдан Армении как подарок». Сегодня, опираясь на свою мощь и волю, Президент Ильхам Алиев заявляет, что «Азербайджан никогда не позволит, чтобы на наших исторических землях было создано второе вымышленное армянское государство». Существующее армянское государство было создано на наших землях. Мы не должны забывать и не забываем свои исторические земли. Наши исторические земли – это Иреванское ханство, Зангезур, Гойче махалы. Мы, азербайджанцы, должны вернуться на свои исторические земли", - сказал Иманов.

По его словам, за этими словами - справедливость, международное право и историческая правда.

«Что такое «Восточная Армения»? Это наши исторические земли – Зангезурский уезд и Гойче махалы, земли, которые были оторваны от Азербайджана и отданы Армении. Именно так, за счет азербайджанских территорий, была создана не имеющая своей территории Советская Армения. Более того, при поддержке советской исторической науки арменистика стала тиражировать ложь и выдумки о древности хаев на этих землях», - сказал Иманов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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