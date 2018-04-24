Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с официальным визитом в Турцию.

В аэропорту «Эсенбога» в Анкаре, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства встретили вице-премьер Турции Фикри Ишык и другие представители государства и правительства.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства поприветствовал почетный караул.

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