Президент Ильхам Алиев: Мы открыты миру и в то же время оберегаем свои национальные ценности

28 апреля 2018 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наше богатство – в нашем разнообразии, наше богатство - в нашем единстве. Права представителей каждого живущего в Азербайджане народа, каждой религии защищаются должным образом. Азербайджан – это наша Родина, все мы – граждане Азербайджана, и национальное разнообразие, еще раз хочу сказать, - это наше большое достояние. Это не просто красивые слова, это реальность. Каждый гражданин, в особенности граждане, живущие в многонациональных регионах, должны сохранять эту прекрасную динамику, правильно оценивать эти реалии и своей деятельностью вносить вклад в наше общее дело.

Еще раз хочу сказать, что сегодня Азербайджан – это образцовая страна в деле решения национальных и религиозных проблем. Сказанные мною слова подтверждают проведенные в Азербайджане представительные международные мероприятия, прозвучавшие на этих мероприятиях слова, в том числе мысли, озвученные в выступлениях всемирно известных ученых, Нобелевских лауреатов. Мы открыты миру и в то же время оберегаем свои национальные ценности. Мы разделяем общечеловеческие ценности, но главными для нас являются национальные ценности, наши ценности. На этих ценностях построено современное независимое государство, которое усиливается с каждым днем.

Эти слова, приведенные в 58 издании многотомника «Развитие – наша цель», взяты из речи Президента Азербайджана на встрече с представителями общественности Балакенского района, состоявшейся 17 августа 2013 года.

Материалы, опубликованные в 58 книге многотомника, ответственным за выпуск, которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с июля по сентябрь 2013 года. Книга начинается с информации о встрече главы государства с победителями и призерами XXVII Всемирной летней универсиады в Казани, их тренерами и спортивными специалистами республики.

В книгу вошла информация о переговорах, проведенных Президентом Азербайджана в ходе визитов Президента Российской Федерации и премьер-министра Италии в нашу страну, заявлениях для печати, подписанных документах. В этом томе также приведены выступления главы государства на третьем саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Габале, материалы о его встречах с руководителями тюркоязычных государств. Президент Азербайджана на всех встречах и переговорах привлекал внимание к агрессивной политике Армении, призывал международную общественность поддержать урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В книге также опубликован текст интервью главы государства изданию Ассоциации выпускников Московского государственного института международных отношений «MGİMO Journal».

В этом томе собраны многочисленные материалы об участии Президента Ильхама Алиева в церемониях открытия новых очагов культуры, учреждений образования и промышленных предприятий, объектов инфраструктуры в ходе поездок в Кюрдамирский, Исмаиллинский, Огузский, Шекинский, Габалинский, Гахский, Балакенский, Загатальский, Сабирабадский, Саатлинский, Агджабединский, Сальянский, Билясуварский, Джалилабадский, Ярдымлинский, Масаллинский, Астаринский и Лянкяранский районы, его встречах в регионах с представителями общественности.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 58-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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