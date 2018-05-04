Бакинский форум дал многим странам возможность установить контакты для решения актуальных проблем - Виктор Ющенко

4 мая 2018 20:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум дал возможность многим странам со всего мира установить контакты для решения актуальных проблем.

Об этом в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам шестого Глобального Бакинского форума, сказал экс-президент Украины Виктор Ющенко.

"В сегодняшнем мире, полном конфликтов и противоречий, действовать поодиночке очень сложно, и в таких условиях необходимо устанавливать контакты. Бакинский форум дал нам такую возможность, и я хочу поблагодарить организаторов в лице правительства Азербайджана и Международного центра Низами Гянджеви за предоставленную возможность", - сказал Ющенко.

Он также отметил, что с каждым годом форум организуется на все более высоком уровне, о чем свидетельствует увеличивающееся количество политиков и дипломатов, участвующих в форуме.

Напомним, что 15 -17 марта в Баку проходил VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В этом престижном мероприятии приняли участие около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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