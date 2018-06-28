Правительство США полностью поддерживает "Южный газовый коридор" – помощник Госсекретаря (ФОТО)

28 июня 2018 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 27-й Всемирной газовой конференции в штаб-квартире ВР в Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное "Южному газовому коридору", говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана, распространенном в четверг.

В мероприятии приняли участие члены Администрации США, конгрессмены и сенаторы, представители дипкорпуса, ведущих "мозговых центров", бизнес-кругов.

Открывая мероприятие, главный исполнительный директор BP Боб Дадли рассказал о работах, проведенных по проекту, и роли "Южного газового коридора". Он сказал, что реализация проекта «Южного газового коридора» стала возможной благодаря усилиям и дальновидной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затем выступил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, который сказал, что в этом году в процессе реализации "Южного газового коридора" произошли значимые события, и проект уже стал реальностью. Также была отмечена роль отношений сотрудничества и партнерства в достижении за короткое время продвижений по проекту. «Как неоднократно заявлял Президент Азербайджана, мы совместно реализуем этот проект с нашими друзьями, странами-партнерами и международными организациями», - сказал министр.

Он выразил признательность Администрации США от имени азербайджанского правительства за продолжительную поддержку проекта «Южный газовый коридор». Шахбазов особо отметил роль ВР в своевременной реализации проекта.

В своем выступлении помощник Госсекретаря США, руководитель Бюро по энергетическим ресурсам Фрэнк Феннон, напомнив слова Президента Дональда Трампа в письме, направленном Президенту Ильхаму Алиеву, добавил, что "Южный газовый коридор" – это проект, имеющий стратегическое значение и трансформационный эффект.

Правительство США полностью поддерживает "Южный газовый коридор", обеспечивающий энергетическую безопасность Европы, и служащий интеграции Каспийского региона с энергетическими рынками Европы и мира, сказал Феннон.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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