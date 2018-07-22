Визит Президента Азербайджана во Францию представляет большую важность - политолог

22 июля 2018 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию представляет большую важность, сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

По его словам, Франция является одной из влиятельных стран Европейского союза и одним из ведущих членов НАТО.

«У Азербайджана с Францией давние отношения. К тому же, учитывая, что Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Президент Ильхам Алиев находится в постоянном контакте с руководством этой страны», - добавил Нагиев.

Политолог подчеркнул, что одним из наиболее важных моментов визита главы азербайджанского государства во Францию можно назвать обсуждение связей с руководством французской компании Total и проведение переговоров в направлении подписания ряда договоров с этой компанией.

«Сегодня между Азербайджаном и Францией налажены тесные связи как в политической, экономической, также в военной сферах. Сегодня Азербайджан является одной из стран, вносящих вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Париж рассматривает Баку как равноправного партнера. Не стоит также забывать, что во Франции действует многочисленное армянское лобби. Для предотвращения его влияния непосредственные контакты играют большую роль», - подчеркнул Нагиев.

(Авторы: Илькин Шафиев, Самир Али)

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