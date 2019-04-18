Пакистан продолжит развивать дружественные и братские связи с Азербайджаном - министр

БАКУ /Trend/ - Пакистан продолжит развивать дружественные и братские связи с Азербайджаном. Об этом федеральный министр Пакистана по федеральному образованию и профессиональному обучению, национальной истории и литературному наследию Шафгат Махмуд сказал на встрече с послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Пакистане.

Вспоминая о своем визите в Азербайджан, Шафгат Махмуд подчеркнул стремительное продвижение страны, отметил важность дальнейшего развития дружественных и братских связей с Азербайджаном, укрепления существующего между странами доверия.

Али Ализаде, в свою очередь, сказал, что Азербайджан на протяжении более 30 лет сталкивается с агрессорской политикой Армении, что оккупированы Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана, но, несмотря на это, страна развивается во всех сферах, уровень образования постоянно растет.

Он также отметил, что в Бакинском государственном университете преподается урду, число обучающихся в Азербайджане пакистанских студентов растет, что азербайджанские студенты тоже заинтересованы в обучении в университетах Пакистана, студенты и специалисты периодически привлекаются к курсам по обмену опытом. Посол подчеркнул, что усилия в сфере связей с Пакистаном будут расти.

На встрече была подчеркнута поддержка, которую Азербайджан и Пакистан всегда оказывают друг другу в рамках региональных и международных организаций, подчеркнута важность увеличения числа совместных проектов и взаимных визитов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.