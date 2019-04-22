Азербайджан оказал гуманитарную помощь беженцам Бурунди

22 апреля 2019 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ответ на призыв Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев к странам-членам организации, по поручению Президента Ильхама Алиева, Азербайджан выделил средства в размере 30 тысяч долларов на оказание гуманитарной помощи беженцам из Бурунди.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел, средства будут направлены на обеспечение гуманитарных потребностей первой необходимости беженцев из Бурунди, нашедших убежище в Танзании, Демократической республике Конго, Руанде и Уганде, поощрение их к возвращению в свою страну, а также деятельность по их реинтеграции в обществе.

Согласно Плану региональной помощи беженцам Бурунди на 2019-2020 годы, представленному Управлением Верховного комиссара ООН, на выполнение поставленных задач потребуется 296,4 миллиона долларов. Для обеспечения беженцев пищей, медицинской помощью, образованием, и других их нужд первой необходимости Управление обратилось к странам-членам организации.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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