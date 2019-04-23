МИД: Среди погибших в Шри-Ланке граждан Азербайджана нет

23 апреля 2019 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Среди погибших в результате терактов, совершенных в Шри-Ланке, граждан Азербайджана нет.

Об этом во вторник сообщила Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Глава пресс-службы отметила, что личность 14 человек, погибших во время терактов, произошедших 21 апреля в Шри-Ланке, пока не установлена: «Вопрос находится в центре внимания посольства Азербайджана в Индии. Согласно предварительной информации посольства, среди жертв террора, чьи имена известны, граждан Азербайджана нет».

Напомним, что 21 апреля во время Пасхи в Коломбо и других городах Шри-Ланки было совершено восемь взрывов. Во время терактов погибли 310 человек, пострадали 480. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы. Сегодня в Шри-Ланке объявлен день траура.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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