Азербайджан и Иран обсудили в Москве военное сотрудничество

24 апреля 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проходящей в Москве VIII Конференции по международной безопасности, заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны и поддержки ВС Ирана по международным отношениям, бригадным генералом Мохаммадом Ахади, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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