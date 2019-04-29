В Азербайджане стремительно растет число женщин в муниципальных органах

29 апреля 2019 19:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время доля представленности женщин в муниципальных органах Азербайджана составляет 35 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заместитель председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова.

По словам Гахрамановой, на первых муниципальных выборах доля представленности женщин составляла четыре процента,

"Однако в результате проведенной просветительской работе этот показатель вырос. Сегодня доля представленности женщин в муниципальных органах составляет 35 процентов. Это всего лишь число, которое само по себе ничего не значит. Нам важно знать, какая часть из этих 35 процентов активна", - сказала зампредседателя.

Гахраманова добавила, что важно увеличить уровень представленности женщин в муниципальных органах в регионах, в частности, в селах.

"Женщин порой выдвигают на должноси только потому, что они женщины. Но мы проигрываем в таком случае, потому что они впоследствии не могут справиться со своими обязанностями. Женщин нужно выдвигать на должности не потому, что они женщины, а в соответствии с их способностями", - сказала она..

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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