К электронной судебной системе подключено свыше 60% судов Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - К электронной судебной системе подключено свыше 60 процентов судов Азербайджана.

Об этом сказал журналистам замминистра юстиции Азер Джафаров, сообщает во вторник Trend.

По словам замминистра, в указе, подписанном в начале месяца Президентом Ильхамом Алиевым об углублении реформ в судебно-правовой системе, даны многие рекомендации законодательного, институционального и практического характера, которые обеспечат дальнейшее развитие судов.

Замминистра добавил, что в числе этих рекомендаций и поручений - дальнейшее расширение работы по цифровизации правосудия в Азербайджане, в целом дальнейшее совершенствование этого процесса: «Это поручение является продолжением распоряжения Президента Ильхама Алиева от 2014 года о создании электронно-судебной системы в Азербайджане».

Джафаров также рассказал и предстоящих важных задачах: «Одной из них является ознакомление граждан с возможностями этой системы, привитие им навыков использования этой системы. Считаю, что в этом деле могут посодействовать гражданское общество и представители СМИ».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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