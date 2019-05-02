Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии V Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку (ФОТО) (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - В Баку начал в четверг работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в церемонии открытия Форума приняли участие Президент Азербайджана Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Форум организован правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией, Советом Европы и ИСЕСКО. В мероприятии принимают участие высокопоставленные официальные лица из более 100 стран и свыше 30 международных организаций.

За 10 лет "Бакинский процесс", инициированный в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, смог создать эффективную платформу для обмена мнениями, основанного на искренности, взаимопонимании и взаимном уважении между проживающими на различных континентах людьми и группами, имеющими различную этническую, культурную, религиозную и лингвистическую принадлежность. География Форума за минувший период значительно расширилась. В результате увеличилось число структур, принимающих участие в мероприятии. В нынешнем Форуме участвуют представители многих стран, начиная от государств латинской Америки и кончая Саудовской Аравией и Великобританией. В рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу изучается важная роль межкультурного диалога в создании единства между людьми и борьбе против насилия и дискриминации в различных общинах.

Глава государства выступил на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу с речью.

Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

- Уважаемые дамы и господа.

Уважаемые гости.

Прежде всего, приветствую всех участников Форума и выражаю нашим гостям признательность за то, что сегодня они вместе с нами. Здесь у нас свыше 500 гостей из более чем 100 стран. Это говорит о том, что за относительно короткий срок Форум превратился в глобальную платформу с точки зрения обсуждения межкультурного диалога как одной из тем текущей повестки дня.

Помню, 8 лет назад, когда был организован первый форум, мы не могли себе представить, что он обретет такую широкую международную поддержку. Наша инициатива организации в 2011 году всемирного форума, посвященного межкультурному диалогу, была обусловлена нашей историей, географией и осознанием того, что для того, чтобы сделать мир безопасным, мы должны быть очень активными в поощрении диалога между цивилизациями, культурами и представителями различных этнических групп и религий.

Оказываемая Форуму широкая международная поддержка воодушевляет нас. Сегодня среди соорганизаторов Форума - ведущие международные организации мира, и наши совместные усилия вносят вклад в поощрение межкультурного диалога.

Азербайджан является пространством, где представители различных культур, этнических групп и религий веками жили, творили вместе, находились в контакте. На протяжении многих веков Азербайджан был землей, где господствовала религиозная терпимость и сосуществовали различные национальности.

Наша история и география свидетельствуют о том, что мы можем добиться успеха только в духе партнерства и взаимного уважения. Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана также опирается именно на это культурное наследие и солидарность, демонстрируемую всеми представителями нашего общества. Мы гордимся нашей историей, историческими памятниками. Они также демонстрируют, что представители различных религий веками жили и творили в Азербайджане. Мы гордимся нашей древней историей. Одна из самых древних мечетей мира находится в древнем городе Шамаха. Одна из самых старинных церквей Кавказа – церковь, принадлежащая Кавказской Албании, находится в нашем древнем городе Шеки.

Наша история – история культурного разнообразия, и сегодня Азербайджан на основе этого исторического наследия демонстрирует миру, что межкультурный диалог – это единственный путь сближения стран, возведения новых мостов между представителями различных культур и цивилизаций.

Мультикультурализм является образом жизни для нас. Хотя это слово относительно новое, мы веками жили в такой атмосфере. Объявление 2016 года в Азербайджане "Годом мультикультурализма" подтверждает, что мы хотим привлечь внимание мира к этой важной идее. А 2017 год был объявлен "Годом исламской солидарности". Это тоже явилось носящим символическое значение шагом, демонстрирующим наше историческое наследие, корни и открытость миру. Считаю, что если эти тенденции будут преобладать в мире, то на планете установятся безопасность, прогнозируемость и мир.

Для нас мультикультурализм является также одним из важных элементов нашей политики. В Азербайджане создан международный центр мультикультурализма. Мы поощряем эти ценности и демонстрируем, что у мультикультурализма большое будущее. Мы знаем, что в связи с данной темой бытуют различные мнения. Но я считаю, что наш форум и многочисленные международные мероприятия на эту тему, организованные в Азербайджане и других странах мира, наглядно демонстрируют наши усилия, связанные с поощрением ценностей мультикультурализма.

Всемирный форум по межкультурному диалогу является одним из важных международных мероприятий в глобальном масштабе и, разумеется, для нашей страны. В последние годы Азербайджан принимал многочисленные международные мероприятия. Мы организовали Форум религиозных лидеров мира, традиционный Бакинский гуманитарный форум, семь раз – Бакинский глобальный форум. Этот форум, проводимый Центром Низами Гянджеви, также является очень важной платформой для обсуждения тем политического развития и культурного диалога. Организуются и другие мероприятия, тем самым мы стараемся привлечь внимание мировой общественности к этим важным вопросам.

Уверен, что предстоящие сегодня и завтра в рамках Форума обсуждения, наряду с выявлением проблем и предоставлением выступающим возможности высказать свои мысли, усилят партнерство, солидарность и сотрудничество и возведут в итоге мост между культурами.

В прошлом году мы отметили 10-летие "Бакинского процесса". Это тоже инициатива, которой мы гордимся. Помню, в 2008 году, как только была выдвинута данная инициатива, она сразу же привлекла международное внимание. Именно Азербайджан впервые собрал вместе министров культуры государств-членов Совета Европы и Организации исламского сотрудничества. В Баку собрались и обсудили перспективы сотрудничества представители более 100 государств. В 2009 году мы организовали еще одно мероприятие с участием министров в том же составе. Эта инициатива получила название "Бакинский процесс", и сегодня этот процесс является важным средством для диалога между Европой и мусульманским миром.

Азербайджан, как одна из редких стран-членов одновременно и Организации исламского сотрудничества, и европейских институтов, играет естественную и, уверен, позитивную роль в создании возможностей для налаживания контактов и диалога. Мы нуждаемся в диалоге. Диалог необходим в межкультурных и межрелигиозных отношениях, политической повестке дня, вопросах экономического сотрудничества и безопасности. Даже в названии Форума присутствует слово "диалог". То есть, мы представляем миру именно это, и данная инициатива пользуется широкой международной поддержкой.

Сегодня "Бакинский процесс" поддерживается ООН и другими международными организациями. Уверен, что у "Бакинского процесса" большое будущее.

Такие форумы привлекают внимание к теме межкультурного диалога, выдвигают новые идеи и подходы. Для тех, кто принимает важные решения в различных странах и международных организациях, это – хорошая и позитивная платформа для принятия правильных решений. С этой точки зрения Азербайджан как внутри страны, так и за рубежом проводит политику, основанную на взаимопонимании и сотрудничестве. Мы налаживаем мосты. Мы расположены между Европой и Азией. Конечно, наша география повлияла на нашу историю, она влияет и на наше сегодняшнее развитие.

Сегодня Азербайджан, являющийся относительно молодым независимым государством, играет важную роль в налаживании мостов между Европой и Азией. Политических, экономических, культурных мостов, а также мостов, и в практическом отношении создающих транспортное сообщение.

В прошлом году мы отметили 27-ю годовщину нашей независимости. За это время Азербайджан превратился в развивающуюся страну, обладающую современной инфраструктурой и ясным взглядом на будущее. Одна из основных проблем, с которой мы столкнулись на протяжении многих лет, - оккупация Арменией территорий нашей страны. Уже более двадцати пяти лет Армения продолжает оккупировать Нагорный Карабах, являющийся нашей исторической землей, и еще 7 районов Азербайджана. Это – грубое нарушение международного права. Против нашего народа проведена этническая чистка, в результате армянской агрессии и оккупации более миллиона человек были изгнаны из родных очагов. ОБСЕ дважды направляла на захваченные территории миссию по изучению фактов, и эти отчеты наглядно показывают разрушение нашего исторического наследия и религиозных памятников.

Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Эти резолюции остались на бумаге. Это – показатель того, что порой резолюции Совета Безопасности ООН не выполняются на протяжении многих лет. Механизма их выполнения либо не существует, либо он не применяется. А в результате этого азербайджанские земли остаются под оккупацией.

Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации приняли резолюции и постановления, связанные с территориальной целостностью Азербайджана. Территориальную целостность Азербайджана признает весь мир. Наша территориальная целостность должна быть восстановлена, конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Хельсинкского заключительного акта.

Несмотря на эту большую проблему и гуманитарную катастрофу, Азербайджан смог превратиться в современную страну. Мы проводим активную внешнюю политику. Наша экономическая политика позволила улучшить уровень жизни населения страны. Азербайджан является надежным партнером в области внешней политики. Мы – активные члены Организации исламского сотрудничества. У нас тесные отношения с Европейским Союзом. Приняты документы о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и 9 членами Европейского Союза. Как я уже отметил, "Бакинский процесс" является нашим вкладом с точки зрения налаживания мостов между Европой и мусульманским миром.

То есть, наша внешнеполитическая повестка дня построена на укреплении сотрудничества, партнерства и взаимной выгоде. Наша внешняя политика позволяет нам реализовать важные международные транспортные проекты. Без тесного сотрудничества с различными странами и партнерами осуществить данные проекты было бы невозможно. В последние годы наше экономическое развитие опирается на энергетические проекты. Вместе с соседями и партнерами мы смогли посредством разветвленной сети нефте- и газопроводов соединить Каспийское море с Черным морем, а также Каспий со Средиземным морем. А это означает обеспечение нашей энергетической безопасности, а также энергетической безопасности наших соседей и ряда стран мира. Сегодня мы активно работаем над реализацией Южного газового коридора. Это – проект, который реализуется уже в новых масштабах. Он соединяет 7 стран, создавая им возможность получать выгоду от проекта.

В последние 15 лет наша экономика входила в число самых стремительно развивающихся экономик. Мы осуществили важные реформы, что позволило нам улучшить бизнес-среду в стране и привлечь инвестиции. Согласно последнему отчету Doing Business Всемирного банка, Азербайджан занимает 25-е место в мире. В стране создана благоприятная бизнес-среда для иностранных инвестиций.

Мы работаем над стратегией сокращения внешнего долга. Он и так находится на низком уровне – составляет 19 процентов валового внутреннего продукта. В то же время мы работаем над диверсификацией экономики, полной ликвидацией бедности и безработицы. Это - важнейшие вопросы нашей повестки дня, потому что наше экономическое развитие способствует улучшению уровня жизни граждан. Пятнадцать лет назад уровень бедности населения составлял 50 процентов. Сегодня этот показатель находится на уровне 5-6 процентов.

Бедность, безработица, социальное неравенство и безграмотность – одни из источников радикализма и экстремизма. Азербайджан является очень активным партнером в борьбе с международным терроризмом, радикализмом и экстремизмом. Наряду с этим, мы пропагандируем в мире ценности исламской цивилизации. Мы проводим в различных странах мира многочисленные выставки и презентации, отражающие нашу культуру и культуру других мусульманских государств-партнеров.

Говоря о связях, хотел бы отметить транспортные проекты, участником которых является Азербайджан. Мы подходим к данным проектам не только как к транспортному сообщению. На самом деле эти проекты меняют атмосферу в регионе. Они создают широкий формат международного сотрудничества. Азербайджан расположен на древнем Шелковом пути. Созданная нами в последние годы современная транспортная инфраструктура уже превратила Азербайджан в важную транзитную страну. Без тесного сотрудничества с ближайшими соседями и другими партнерами мы не смогли бы стать транзитной страной. Для этого нужны соседи и партнеры.

Инвестиции, вложенные в транспортный сектор, автоматически создают в регионе более прогнозируемую ситуацию, страны получают здесь совместную выгоду. Наша политика заключается в достижении поставленных целей и укреплении страны посредством сотрудничества, взаимопонимания и взаимной выгоды.

В политике, связанной с энергетической безопасностью, мы также всегда стараемся найти необходимый баланс между производителями, государствами-транзитерами и потребителями. Если все стороны не будут получать здесь выгоды, то об успехе не может быть и речи. Мы всегда должны быть готовыми оказать при необходимости поддержку партнерам. В то же время, если понадобится, мы ждем от них аналогичной поддержки.

Азербайджан также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. Если вы взглянете на карту, то увидите, что транспортные маршруты с Востока на Запад и с Севера на Юг проходят через территорию нашей страны. Для достижения этого нам пришлось напряженно поработать. Одной географии здесь недостаточно, это может считаться лишь первоначальным условием, необходимым элементом. Мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру – морские порты, аэропорты, железные и магистральные дороги. Таким образом, сегодня Азербайджан как географический и транспортный центр предлагает партнерам широкие возможности.

Дорогие друзья, проводимый в Азербайджане сегодняшний Форум является знаменательным событием. Хочу еще раз выразить признательность всем участвующим в этом Форуме партнерам, партнерским организациям, интеллигенции, ученым, политикам, общественным деятелям, представителям НПО и медиа. Уверен, что обсуждения будут плодотворными и по их результатам будут выдвинуты соответствующие рекомендации, что лица, принимающие решения, связанные с будущим стран и региональным развитием, учтут наши рекомендации, и таким образом мир станет более стабильным и безопасным.

Большое спасибо.

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