Бейимханым Велиева: В Азербайджане сфере искусства оказывается особая забота (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе успешно завершились очередные соревнования Гран при Азербайджана Формулы 1. В очередной раз Азербайджан с высоким профессионализмом выступил в качестве принимающей стороны еще одного престижного мероприятия мирового значения. За ходом гонок зачарованно следили на экранах телевизоров около полумиллиарда зрителей, попутно восхищаясь красотой Баку. Исполнение Государственного гимна Азербайджана в новой аранжировке в исполнении заслуженных артистов Бейимханым Велиевой и Нурлана Новресли на церемонии открытия стало одним из самых незабываемых моментов мероприятия.

В рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" Бейимханым Велиева и Нурлан Новресли поделились с Trend своими впечатлениями.

По словам Бейимханым Велиевой, предложение исполнить Гимн в новой аранжировке поступило к ней от организаторов Формулы 1 за три месяца до начала гонок.

“Я очень обрадовалась, и была горда, что такое предложение сделали именно мне. Гимн Азербайджана в новой аранжировке транслировался во всех странах Европы. Совместное исполнение классики и мугама было великолепно”, - сказала она.

По словам Нурлана Новресли, исполнение Гимна в новой аранжировке на Формуле 1 - это пропаганда азербайджанской культуры в мировом масштабе.

“Я бы сказал, что Баку, Азербайджан - колыбель мировой музыки и культуры. У нас с Бейимханым разные подходы - национальная музыка и классическая эстрада. Я испытал чувство гордости за то, что в Баку проходит такое престижное мероприятие. Мы выражаем Президенту Азербайджана и Первой леди признательность за это”, - сказал он.

Бейимханым Велиева добавила, что в Азербайджане сфере искусства оказывается особая забота. ”Внимание и забота Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой очень велики. То, что я в свои молодые годы была удостоена звания заслуженной артистки, говорит о том, насколько ценны музыка и искусство для Президента и Мехрибан ханум”, - сказала она.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов)

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