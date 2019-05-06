Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, посвященном 5-летию Бакинского международного центра мультикультурализма (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Международном мугамном центре в понедельник состоялось мероприятие, посвященное 96-й годовщине со дня рождения основоположника азербайджанского мультикультурализма, общенационального лидера Гейдара Алиева и 5-летию создания Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ).

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, член Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма Лейла Алиева.

Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор БМЦМ Ряван Гасанов отметил, что Бакинский международный центр мультикультурализма был создан указом Президента Азербайджана от 15 мая 2014 года.

"Политическим основоположником азербайджанской модели мультикультурализма является именно великий лидер Гейдар Алиев. Без дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева сегодня невозможно было бы говорить о дружбе между народами, межкультурном и межрелигиозном диалоге, государственно-религиозных отношениях в Азербайджане. Сегодня эту политику успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, осуществляя ее в глобальной плоскости. Азербайджанская модель мультикультурализма признана во всем мире. Мероприятия, проводимые в зарубежных странах по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, вице-президента Фонда Гейдара Алиева, члена Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма Лейлы Алиевой, играют исключительную роль в пропаганде модели мультикультурализма страны, толерантной среды в Азербайджане. Главная цель создания центра заключается в пропаганде мультикультуральных ценностей Азербайджана, дружбы между культурами и народами в стране. Как сказал Президент Ильхам Алиев, Азербайджан признан в мире как один из адресов мультикультурализма. Это – политика главы государства. БМЦМ вносит вклад в эту политику", - сказал Гасанов.

Затем был показан видеоролик, отражающий 5-летнюю деятельность БМЦМ.

Председатель Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдуллаев рассказал о работе, проделанной за минувшие пять лет. Он отметил, что нравственное и вызывающее гордость направление мультикультурализма определено Президентом Ильхамом Алиевым.

"Пять лет назад глава государства сказал, что весь мир должен лучше узнать о том, что мультикультурализм – в крови азербайджанского народа", - отметил председатель Попечительского совета.

Кямал Абдуллаев сказал, что представители различных религиозных конфессий, этнических групп сосуществует в Азербайджане в условиях братства.

"При создании БМЦМ глава государства поставил задачу, заключающуюся в доведении до всего мира движения азербайджанского мультикультурализма. Считаю, что БМЦМ справился с этой задачей. Почти в 20 университетах мира преподается предмет «Азербайджанский мультикультурализм», издаются учебники. Изучающие этот предмет студенты участвуют в зимних и летних школах", - сказал Абдуллаев.

Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Этибар Наджафов сказал, что в современный период БМЦМ играет важную роль в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана.

"Мультикультурализм – государственная политика Азербайджана. В основе этой политики лежит защита этнического, религиозного, языкового, культурного разнообразия страны. Эта политика укрепляет интеграционную политику в стране. Центр играет важную роль в проведении политики мультикультурализма Азербайджана. Политика мультикультурализма отчетливо проявляется как во внутренней, так и во внешней политике. БМЦМ доводит до населения нашей страны основу политики азербайджанского мультикультурализма. Одним из проектов центра в этом направлении является преподавание в вузах предметов «Вступление в мультикультурализм» и «Азербайджанский мультикультурализм». Этот проект осуществляется с 2015 года. Этот предмет был выборочным. За минувшие четыре года его значение выросло, и было принято решение о преподавании этого предмета как обязательного. Этот предмет повышает у молодежи знания о политике азербайджанского мультикультурализма, работе по сохранению культурно-этнического разнообразия в нашей стране", - сказал Наджафов.

Заместитель министра образования Фирудин Гурбанов сказал, что у Азербайджана – древняя история, богатая культура.

"Эта культура сохраняется и передается из поколения в поколение. Азербайджанский народ с уважением относится к другим культурам и религиям. Это у нас в крови. Сегодня в нашей стране сохраняются образцы многих культур, к ним относятся с уважением. Это свидетельствует о величии азербайджанского народа. Наши предки сохранили эти традиции", - сказал Гурбанов.

Заместитель министра отметил, что политика мультикультурализма в Азербайджане возведена до уровня государственной политики.

"Филиалы БМЦМ действуют в восьми странах. В нашей стране уделяется большое внимание предмету «мультикультурализм». Предмет «Вступление в мультикультурализм» с сентября этого года будет преподаваться как основной на ступени бакалавриата, а предмет «Азербайджанский мультикультурализм» - на ступени магистратуры", - отметил он.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайлов сказал, что в течение минувших пяти лет Госкомитет тесно сотрудничал с БМЦМ.

"Мультикультурализм – это большая духовная инвестиция, накопленная азербайджанским народом на протяжении столетий. Благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева БМЦМ стал важной базой с точки зрения пропаганды азербайджанских реалий, дальнейшего улучшения имиджа нашей страны. В результате дальновидной политики главы государства духовная инвестиция стала важным фактором с точки зрения национальной безопасности нашего общества, государства. Деятельность БМЦМ также является духовным богатством азербайджанского народа, способствует доведению до мира правды о Карабахе", - сказал Исмайлов.

Член Попечительского совета БМЦМ Александр Шаровский, заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, председатель религиозной общины горских евреев Баку Мелих Евдаев, ординарий Римской католической церкви Владимир Фекете говорили о преимуществах мультикультуральной, толерантной среды в Азербайджане. Они отметили, что успехи, достигнутые благодаря политике мультикультурализма Азербайджана, признаются государствами мира, гостями, посещающими страну. Было подчеркнуто, что мультикультурализм является образом жизни в Азербайджане, мультикультуральные ценности, традиции толерантности в стране имеют вековую историю. Деятельность БМЦМ была высоко оценена с точки зрения доведения до мира мультикультуральных ценностей Азербайджана.

Руководитель представительства БМЦМ в США Жанна Скотт отметила, что мультикультурализм стал образом жизни каждого гражданина Азербайджана, независимо от этнической, языковой, религиозной принадлежности, и это достойно похвалы. Говоря о деятельности БМЦМ, Ж.Скот отметила, что благодаря центру можно получать информацию о происходящих в Азербайджане событиях, господствующей здесь мультикультуральной атмосфере.

Руководитель представительства БМЦМ в Молдове Аурелия Григориу отметила, что мультикультурализм стал образом жизни в Азербайджане. Она сказала, что сегодня мир столкнулся с угрозой экстремизма.

"Эта политика бесперспективна. Альтернативу этой политике продемонстрировал Президент Азербайджана Ильхам Алиев своей дальновидной, мудрой деятельностью. Президент Азербайджана Ильхам Алиев показал, что путь выхода заключается в политике мультикультурализма. Мультикультурализм – государственная политика в Азербайджане. Это - феномен. 20 процентов территории Азербайджана оккупировано, в стране более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Но, несмотря на это, Азербайджан обеспечивает атмосферу мира, уважения, человеколюбия. Азербайджан входит в число пяти самых толерантных стран мира и считается образцом религиозной толерантности", - сказала Аурелия Григориу.

Руководитель представительства БМЦМ в Германии Биргит Вайсгербер сказала, что хочет привить немецкому народу свою любовь к Азербайджану. Она выразила признательность БМЦМ за возможность ознакомиться с историей, культурой, обычаями и традициями Азербайджана.

Юбилейное мероприятие продолжилось художественной частью.

В рамках мероприятия открылась выставка картин молодых художников, посвященная теме мультикультурализма.

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