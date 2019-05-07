Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанской районной центральной больницы (версия 2)

7 мая 2019 14:24 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанской районной центральной больницы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вначале глава государства разрезал ленту в знак открытия больницы.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал главу государства и первую леди о проведенной работе.

Было отмечено, что здание, где функционировала Гобустанская районная центральная больница, в 1965 году было сдано в эксплуатацию в качестве Маразинской поселковой больницы, а с 1991 года действовало как Гобустанская районная центральная больница. Строительство нового здания для Районной центральной больницы началось в 2014 году. Строительные работы завершились в 2018 году.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в больнице условиями.

Было сообщено, что строительство Гобустанской районной центральной больницы на 90 коек было осуществлено на современном уровне и с высоким качеством. Общая площадь больницы составляет более 2,6 гектара. Здесь наряду с основным корпусом, также построены здания терапии и скорой медицинской помощи, Гобустанского районного отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. В больнице в основном установлено современное медицинское оборудование, закупленное из Японии, Корейской Республики, Италии и Турции. Каждое из этого оборудования позволяет всесторонне на самом высоком уровне и с точностью провести как лечение, так и обследование. В больнице будут действовать отделения хирургии, терапии, скорой медицинской помощи, детских болезней, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики (радиология), поликлиническое, родильное и гинекологическое, реанимационное и другие отделения. Лаборатории больницы также находятся на современном уровне. Здесь созданы всесторонние условия для проведения лабораторных исследований с высокой точностью и за короткое время. В настоящее время в больнице работают 26 врачей и 51 средний медицинский работник.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с коллективом этого медицинского учреждения.

Глава государства выступил на встрече.

Затем было сделано фото на память.

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