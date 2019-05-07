Президент Ильхам Алиев: В каждом районе во всех сферах должны быть развитие, современный подход, необходимо проявлять внимание и заботу о гражданах (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В каждом районе во всех сферах должны быть развитие, современный подход, необходимо проявлять внимание и заботу о гражданах.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, во вторник на встрече с коллективом Гобустанской районной центральной больницы в ходе ее открытия совместно с Первой леди Мехрибан Алиевой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В нашей стране повсюду строятся новые больницы. В последние годы было создано более 640 современных медицинских учреждений. Основная цель этого – оказывать услуги гражданам. Установленное здесь оборудование, созданные условия отвечают самым высоким стандартам. Здесь установлено такое же современное оборудование, как и в больницах самых передовых стран. Главное заключается в том, что больным здесь оказывались прекрасные услуги, чтобы они были окружены заботой. Уверен, что вы обеспечите это. Как мне сообщили, здесь создано более 70 рабочих мест для врачей, медицинского персонала. То есть, открытие этой больницы еще раз демонстрирует нашу успешную политику. Показывает, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана, а социальная сфера является приоритетной", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в нынешнем году около шести миллионов человек пройдут обследование по государственной линии.

"Мы уже несколько лет успешно реализуем данную программу. Считаю, что эта практика уже полностью оправдала себя в мировом масштабе. Государство строит больницы, диагностические центры, создает гражданам возможность для прохождения бесплатного обследования. И в столице, и в крупных городах, и в районах с небольшой численностью населения создаются все остальные социальные объекты.

Население Гобустанского района составляет около 50 тысяч человек. В городе проживают 7 тысяч человек. Посмотрите, какая большая работа проводится по развитию района, созданию инфраструктуры, прокладке дорог. В каждом районе во всех сферах должны быть развитие, современный подход, необходимо проявлять внимание и заботу о гражданах. Сегодня мы видим наглядный пример этого. Больница радует глаз как внешним обликом, так и внутренним оформлением", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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