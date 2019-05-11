Президент Ильхам Алиев: Реформы, проводимые в области экономики, должны найти и находят свое отражение в жизни каждого гражданина (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Реформы, проводимые в области экономики, должны найти и находят свое отражение в жизни каждого гражданина.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В эти годы мы успешно реализовали другие социальные проекты. Увеличение за последние 15 лет зарплат и пенсий почти в 10 раз демонстрирует нашу социальную политику. Мы проделали большую работу в области диверсификации экономики. Сегодня работа в этом направлении продолжается. Предпринимаются практические шаги по сокращению зависимости экономики от нефтегазового фактора. За последние 15 лет экономика выросла втрое, создана прекрасная бизнес-среда. Согласно подсчетам Всемирного банка, по этому показателю мы находимся на 25-м месте в мировом масштабе. То есть, были проведены реформы, и стоявшие перед страной проблемы стали решаться. Если добавить к этому технологическое развитие, то можем сказать, что сегодня Азербайджан обладает 3 спутниками, является членом космического клуба. Это тоже большое, историческое достижение. Посмотрите, какая большая работа была проделана в области энергетической безопасности. Уже 13 лет функционирует и приносит нашей стране доход Баку-Тбилиси-Джейхан, фундамент которого Гейдар Алиев заложил своими руками. Этот доход направляется на улучшение благосостояния народа, реализацию инфраструктурных проектов. Сегодня мы реализуем еще более крупный энергетический проект и, уверен, успешно завершим его. Не имея выхода к открытому морю, мы превратили Азербайджан в транспортный центр. Инвестиции, вложенные в данную сферу, - это инвестиции, вложенные в будущее, потому что отныне Азербайджан, десятилетиями, столетиями используя транзитные возможности, будет повышать свой бюджет. Поступающие в Азербайджан средства будут зависеть просто от географического положения и транзитных возможностей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что продолжение реформ необходимо, иного пути нет.

"Мы и дальше будем идти путем реформ. Потому что, еще раз хочу сказать, достигнутые результаты, считаю, должны остаться в истории. Мы должны знать, с чего начинали и к чему пришли. Но это – история, мы должны смотреть в будущее. Реформы, проводимые сегодня в экономической сфере, высоко оцениваются всеми влиятельными международными финансовыми структурами. Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, наши партнеры предоставляют Азербайджану крупные кредиты. Почему? Потому что нам верят. В первую очередь они видят эффективность реформ, а с другой стороны, - верят в успешное будущее Азербайджана. В противном случае разве они предоставляли бы Азербайджану кредиты на миллиарды долларов? Конечно же нет.

Реформы, проводимые в экономической сфере, должны найти и находят отражение в жизни каждого гражданина. За счет чего мы повышаем зарплаты, пенсии, пособия? За счет того, что работаем еще более эффективно, за счет того, что бюджетные поступления растут и будут расти. Мы еще находимся в начале очередного этапа реформ, и итоги четырех месяцев нынешнего года дают основание говорить о том, что достигнуты очень большие результаты. Это позволяет нам уделять больше внимания социальной сфере, как в отношении материального обеспечения, так и с точки зрения реформ. Вчера, накануне дня рождения великого лидера был создан первый Центр DOST. Это тоже своего рода революция в области социального обеспечения. Так же, как в свое время центр ASAN xidmət стал революцией в области общественных услуг. Услугами ASAN xidmət воспользовались уже более 6 миллионов человек. Это – бренд Азербайджана, сегодня мы экспортируем этот бренд в другие страны как интеллектуальный продукт. Поэтому продолжение реформ необходимо, иного пути нет", - сказал Президент Азербайджана.

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