Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником – Днем Республики, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Дорогой Брат. Передаю Вашему превосходительству и в Вашем лице всему азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Большие успехи, достигнутые дружественным и братским Азербайджаном во всех сферах со дня восстановления независимости по настоящее время, являются источником гордости и для Турции. Мы абсолютно уверены в том, что благодаря Вашему дальновидному лидерству эти достижения Азербайджана будут продолжаться и наращиваться.

Хочу еще раз подчеркнуть нашу решительность, направленную на дальнейшее укрепление стратегических отношений, расширяющихся под лозунгом «Одна нация, два государства». Всем сердцем верю в то, что наше тесное сотрудничество в предстоящий период внесет важный вклад в дело мира, благосостояния и стабильности в регионе и за его пределами.

Пользуясь случаем, хочу еще раз пожелать Вашему превосходительству здоровья и счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

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