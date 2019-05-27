Президент Ильхам Алиев: Мы доводим и впредь должны доводить до мира правду о нагорно-карабахском конфликте (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Мы доводим и впредь должны доводить до мира правду о нагорно-карабахском конфликте.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики во дворце «Бута», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и оккупация наших земель – горькое наследие режима НФА-Мусават. Мы стараемся решить этот вопрос. Азербайджан намного усилился в этом направлении и в правовом, и в политическом, и в экономическом, и в военном отношении. Постановления и резолюции, принятые влиятельными международными организациями в последние годы, поддерживают нашу справедливую позицию, что создало очень прочную правовую базу для урегулирования конфликта. Ни одна страна не признала надуманную «Нагорно-Карабахскую республику», ведущие организации мира и многие страны жестко и негативно отреагировали на проведенные там незаконные референдумы. Мы доводим и впредь должны доводить до мира правду о конфликте. Считаю, что сегодня ситуация совершенно иная. Потому что если в прежние времена больше места занимала распространяемая армянским лобби сфальсифицированная, искаженная информация, то сегодня мировая общественность достаточно информирована о конфликте. Каждый, взглянув на карту, может убедиться в том, что Азербайджан – это страна, подвергшаяся оккупации.

Мы и впредь будем проводить последовательную политику, связанную с данным вопросом. Наша принципиальная позиция остается неизменной. Мы не отступим от этой позиции. Конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны, постановления и резолюции соответствующих международных организаций должны быть выполнены", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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