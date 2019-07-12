Посол: Франция за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

12 июля 2019 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Франция, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как сообщает Trend, сказала посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше на мероприятии, посвященном Дню независимости Франции.

Она сказала, что Франция делает все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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