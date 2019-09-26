Азербайджан посетит с визитом спецдокладчик ООН

БАКУ /Trend/ - Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Хилал Эльвер с 1 по 11 октября будет находиться в Азербайджане с ознакомительной целью, сообщает в четверг Trend.

Это первый визит в Азербайджан независимого эксперта ООН по продовольствию. Она посетит Баку, Губу и Гянджу.

Также состоятся встречи Эльвер с официальными лицами, организациями гражданского общества и др.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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