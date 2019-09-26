Азербайджан посетит с визитом спецдокладчик ООН

26 сентября 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Хилал Эльвер с 1 по 11 октября будет находиться в Азербайджане с ознакомительной целью, сообщает в четверг Trend.

Это первый визит в Азербайджан независимого эксперта ООН по продовольствию. Она посетит Баку, Губу и Гянджу.

Также состоятся встречи Эльвер с официальными лицами, организациями гражданского общества и др.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Спецдокладчик ООН призвал прекратить "коллективное преследование" Ассанжа
В мире 31 мая 19:34
Спецдокладчик ООН посетит Азербайджан
Политика 13 мая 2014 17:23
Лента новостей
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 14:15
Агентство аграрных услуг при минсельхозе Азербайджана внедрит новую электронную услугу
Бизнес 14:14
Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
Стиль 14:12
Скончался экс-президент Франции
В мире 14:11
Агентство аграрных услуг проводит борьбу с десятками вредителей
Бизнес 14:09
Azercell в очередной раз избран «Телекоммуникационной компанией года»
ИКТ 14:07
Между Грузией и Парагваем планируется введение безвизового режима
Туризм 13:59
Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
Культура 13:52
В Шабранском районе ограничивается газоснабжение
Общество 13:51