Глава МИД Азербайджана встретился с комиссаром Африканского союза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку принял комиссара по политическим вопросам Африканского союза Сессуму Мината Самате, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Проинформировав высокую гостью о приоритетах председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, министр подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в углублении связей сотрудничества с Африканским союзом.

В свою очередь Сессума Мината Самате выразила удовлетворение своим пребыванием в Азербайджане, добавив, что в стране наблюдается значительное развитие в экономической сфере.

Комиссар Африканского союза подчеркнула, что представляемая ею структура заинтересована в изучении Азербайджана в ряде сфер, в частности, области общественных услуг.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.