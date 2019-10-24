Глава МИД Азербайджана встретился с комиссаром Африканского союза (ФОТО)

24 октября 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку принял комиссара по политическим вопросам Африканского союза Сессуму Мината Самате, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Проинформировав высокую гостью о приоритетах председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, министр подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в углублении связей сотрудничества с Африканским союзом.

В свою очередь Сессума Мината Самате выразила удовлетворение своим пребыванием в Азербайджане, добавив, что в стране наблюдается значительное развитие в экономической сфере.

Комиссар Африканского союза подчеркнула, что представляемая ею структура заинтересована в изучении Азербайджана в ряде сфер, в частности, области общественных услуг.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Глава МИД Азербайджана встретился с комиссаром Африканского союза (ФОТО)
  • Глава МИД Азербайджана встретился с комиссаром Африканского союза (ФОТО)
  • Глава МИД Азербайджана встретился с комиссаром Африканского союза (ФОТО)
  • Глава МИД Азербайджана встретился с комиссаром Африканского союза (ФОТО)
  • Глава МИД Азербайджана встретился с комиссаром Африканского союза (ФОТО)
  • Глава МИД Азербайджана встретился с комиссаром Африканского союза (ФОТО)
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