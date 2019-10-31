Гюльнара Мамедзаде: Движение неприсоединения вносит свой вклад в формирование многополярного мира

На сайте Валдайского клуба опубликована статья заместителя генерального директора информационного агентства Trend, вице-президента Экспертного совета Baku Network Гюльнары Мамедзаде.

Представляем вниманию данную статью.

Фактор неприсоединения стал одним из вспомогательных ресурсов формирования мультиполярного мира и будет усиливать свою уравновешивающую функцию. Значение Движения неприсоединения в мультиполярном мире – не в противопоставлении различным полюсам сил, а в неприятии процессов, препятствующих их сбалансированному и взаимовыгодному сосуществованию. Возможно, на каком-то, более отдалённом этапе, миссия этого формата будет благополучно исполнена, трансформируясь в новое актуальное направление в системе международных отношений.

Движение неприсоединения, учитывая сосредоточенный в этом формате мощный ресурсный потенциал континентов растущего значения – Азии, Африки, Латинской Америки, получает исторический шанс трансформироваться из «пережитка прошлого» в прообраз влиятельного международного объединения.

Международные организации такого формата, учитывая масштаб, внеблоковую философию, декларируемые принципы равенства наций и экономические приоритеты сотрудничества, востребованы в условиях формирования многополярного мира – особенно на фоне кризиса системы ООН и других международных организаций, ответственных за поддержание мирового порядка, который таковым остаётся лишь условно.

Международные институты, которым вверена функция поддержания мирового порядка, не реформируются адекватно происходящим в мире переменам, решения подчинены интересам узкого круга держав в основном западного вектора, превалируют двойные стандарты, совокупной производной которых является рост кризисных точек на планете и неспособность к их урегулированию. Резолюции плодятся, декларируются, но не имплементируются.

В этих условиях одна из главных задач, которую пытается активировать Движение неприсоединения – это объединение усилий с целью всеобщего соблюдения норм и принципов международного права.

Фактически, «неприсоединившиеся» охватывают ту половину мира, интересы которых не находят достаточного и объективного отражения через призму механизмов ООН.

В этой связи Движение неприсоединения, в котором зафиксированы позиции 120 стран, может претендовать на вполне амбициозные задачи, частично примеряя на себя дублирующие функции ООН, а также выступая одним из мотиваторов дальнейшего и неизбежного реформирования международных институтов, включая ООН.

Концепция Движения неприсоединения базируется на Бандунгских принципах, значимость и следование которым в новых реалиях подчеркнул, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председательство в этой организации и определяя приоритетную стратегию её развития на следующие три года.

Ключевые из этих принципов – уважение суверенитета и территориальной целостности государств (эта проблема непосредственно затрагивает и интересы Азербайджана, усиливая мотивацию его присутствия в Движении), признание безусловного равенства всех стран мира и недопустимость вмешательства в их внутренние дела. Всё это, на первый взгляд, элементарно, но именно эти основополагающие принципы подвергаются самым высоким рискам в современном мире.

Азербайджану на коротком и ответственном отрезке времени предстоит выступить в роли своего рода кризис-менеджера в этой организации, запустить обновлённую концепцию позиционирования и функционирования Движения неприсоединения, что и протестирует его способность к возрождению.

Азербайджан получает существенную поддержку на данном направлении, как со стороны участников Движения, так и ООН, и целого ряда стран-партнёров, в первую очередь, России, которая проявляет большую заинтересованность в эффективном функционировании этого формата.

Баку наработал полезный коммуникативный опыт и авторитет на международном уровне, и за последний период почти не имеет примеров неэффективных внешнеполитических решений. Будем надеяться, что не станет исключением и председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Эффективность решений, заложенных на Бакинском саммите, будет полноценно протестирована уже по итогам трёх лет председательства Азербайджана, то есть в 2022 году. Пока у участников процесса и наблюдателей превалируют оптимистические ожидания.

Важный штрих в этом направлении вносит встреча президентов Путина и Алиева на полях восточной сессии Валдайского форума. Тестирование ими взаимодополняющих возможностей России и Азербайджана, а также стран-партнёров восточного вектора, получило определённое продолжение и на саммите Движения неприсоединения в Баку.

Движение будет способствовать переходным процессам к становлению мультиполярного мира, в том числе открывая путь малым странам к участию в регулировании мировых процессов, что подтверждает и пример Азербайджана.

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