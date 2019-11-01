Филипп Киркоров: Выражаю огромную благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой (ВИДЕО)

1 ноября 2019 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 30 и 31 октября в Баку на сцене Бакинского конгресс-центра состоялся грандиозный сольный концерт короля российского шоу-бизнеса, народного артиста России Филиппа Киркорова - "#ЦветНастроения. Я+R", сообщает Trend.

В начале концерта Филипп Киркоров выразил благодарность за возможность в очередной раз выступать в Азербайджане.

"Для меня радость, большая честь и гордость выступать здесь. Я хочу выразить огромную благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за внимание к русской культуре, которую, я вижу, любят и уважают в Азербайджане и, поверьте, это взаимно. Это всегда большая радость для нас встречаться с деятелями культуры Азербайджана. Конечно же, я благодарен Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Удивительной, тонкой женщине, которая очень ценит искусство. И я этим дорожу. Поэтому ответственность, которая на нас лежит — она колоссальна. Эти знаки внимания и уважения дорогого стоят", - сказал народный артист России.

Шоу Киркорова "#ЦветНастроения. Я+R" получилось масштабным, феерическим и невообразимым. Каждый номер программы – отдельная театрализованная постановка, в которой соединены вокал, хореография, феноменальные сценические костюмы, уникальное графическое оформление, невероятный реквизит, с которым работает и Киркоров, и его балетная труппа. В ходе шоу король российского шоу-бизнеса не раз поднимался над сценой на специальной платформе-трансформере, что создавало невероятный эффект зрительного восприятия.
Шоу "#ЦветНастроения. Я+R" подарило массу эмоций не только зрителям, но и самому артисту, который буквально "купался" в море любви бакинской публики.

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