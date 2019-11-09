Роль Азербайджана в проекте "Один пояс - один путь" уже начинает проявлять себя - депутат

БАКУ/Trend/ - Роль Азербайджана в торговом проекте Китая глобального значения "Один пояс - один путь", уже начинает проявлять себя в отношениях между Азербайджаном и Китаем.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

По его словам, Азербайджан стал надежным партнером Китая на Кавказе. Тот факт, что среди глав государств Южного Кавказа на форум, организованный в связи с проектом «Один пояс-один путь», был приглашен только Президент Азербайджана Ильхам Алиев показывает, что официальный Пекин считает Азербайджан основным политическим и экономическим партнером в регионе.

«Инициатива «Один пояс-один путь» служит созданию новых возможностей в торговле, туризме, транспорте, отношениях между народами, установлению в евразийском регионе стабильности, безопасности и мира. Сотрудничество Азербайджана и Китая в сфере безопасности будет играть ключевую роль в регионе. Страны, расположенные на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг смогут воспользоваться территорией Азербайджана для транспортировки своих товаров. Это путь соединяющий Азию и Европу», - сказал Алиев.

Он отметил, что развитие сотрудничества между Азербайджаном и Китаем углубило и экономические отношения между двумя странами.

" Сегодня крупные китайские компании, инвестируя в сельское хозяйство и другие сферы страны, дают большой толчок для развития экономик обеих стран. Президент Ильхам Алиев считает приоритетным еще большее развитие отношений с Китаем», - подытожил Бахтияр Алиев.

Отметим, что грузовой поезд China Railway Express, следующий из Китая в Европу и движущейся по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, миновав Стамбул, следует в направлении Европы через тунель Мармарай.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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