Президент Ильхам Алиев: Продажная власть НФА-Мусават, называвшая себя демократами, не позволила, чтобы учредительный съезд партии «Ени Азербайджан» состоялся в Баку

22 ноября 2019 09:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продажная власть НФА-Мусават, называвшая себя демократами, незаконным путем захватившая власть, не позволила, чтобы учредительный съезд партии "Ени Азербайджан" состоялся в Баку.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта.

"Сегодня, 21 ноября - день создания партии "Ени Азербайджан" в Нахчыване, так как в то время продажная власть НФА-Мусават, называвшая себя демократами, незаконным путем захватившая власть, не позволила, чтобы учредительный съезд партии "Ени Азербайджан" состоялся в Баку. Патриотически настроенные люди, те, кто поддерживал Гейдара Алиева, интеллигенция поехали в Нахчыван и в этом холоде, без света - свет отключался каждые десять минут - учредили партию "Ени Азербайджан". В жизни Азербайджана начался новый период. Именно Гейдар Алиев поднял трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики как государственный флаг и ходатайствовал перед Верховным Советом Азербайджана, чтобы они сделали такой же шаг. Им потребовалось еще несколько месяцев, они сделали это, когда поняли, что Советский Союз распадается", - сказал глава государства.

По его словам, мы не должны забывать эту историю, и молодежь должна знать ее.

"Для правильного анализа сегодняшних реалий, их правильной оценки мы не должны забывать этот горький период. Мы должны постараться, чтобы об этом знала и молодежь, чтобы она не считала, что сегодняшнее развитие, прогресс упали с неба. Чтобы она знала, что мы добились этого своей кровью. Мы также должны знать о позорных страницах нашей истории, чтобы этот позорный период не повторился", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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