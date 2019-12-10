Гюльнара Мамедзаде: Тот факт, что визит Мехрибан Алиевой состоялся именно в Россию, очень четко расставляет наши приоритеты. Выступление на полях МИА "Россия сегодня" (ВИДЕО)

10 декабря 2019 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что визит Мехрибан Алиевой состоялся именно в Россию, очень четко расставляет наши приоритеты.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель генерального директора АМИ "Trend", вице-президент Экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде на полях МИА "Россия сегодня" в Москве.

Отметим, что 9 декабря в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве прошел круглый стол на тему: "Россия – Азербайджан: итоги 2019 года".

В работе круглого стола приняли участие заместитель генерального директора АМИ "Trend", вице-президент Экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов, директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО Станислав Чернявский, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин и научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

В ходе дискуссии участники обсудили состояние и перспективы отношений между Россией и Азербайджаном, проанализировали итоги состоявшегося в ноябре в Москве X Российско-азербайджанского форума.

Было отмечено, что активно развивается политический диалог на высшем уровне, поддерживается тесное взаимодействие по линии парламентов, внешнеполитических и ключевых ведомств. Согласно Плану по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, подписанному в 2018 году, планомерно наращивается экономическое сотрудничество, нацеленное на увеличение объемов торговли и встречных инвестиций, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств, обмен опытом в области цифровизации, бюджетно-налоговой сфере, расширение гуманитарных связей.

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