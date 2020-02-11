Леонид Калашников: Азербайджан достойно справился с задачей по проведению парламентских выборов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В премьерном выпуске авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" - Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Представляем полную видеоверсию этого выпуска: