Леонид Калашников: Азербайджан достойно справился с задачей по проведению парламентских выборов (ВИДЕО)

Политика 11 февраля 2020 16:15 (UTC+04:00)
Леонид Калашников: Азербайджан достойно справился с задачей по проведению парламентских выборов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В премьерном выпуске авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" - Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Представляем полную видеоверсию этого выпуска:

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