Внесены изменения в закон Азербайджана "О медицинском страховании"
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон «О медицинском страховании».
По данным Trend, в соответствии с этим вносятся следующие изменения в Закон Азербайджана "О медицинском страховании":
1. В статье 16-4.1. "2020" заменено на "2021".
2. В первом предложении статьи 16-4.3. "2021" заменено на "2022".
3. В статье 16-4.4. фраза "с 1 апреля 2020 года" заменена фразой "с 1 января 2021 года".
4. В статье 16-4.5 "2023" заменено на "2024".
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