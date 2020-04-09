По инициативе Президента Ильхама Алиева посредством видеоконференции будет проведен чрезвычайный саммит Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества Тюркоязычных государств Ильхама Алиева 10 апреля посредством видеоконференции будет проведен чрезвычайный Саммит Тюркского совета.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Саммит будет посвящен теме борьбы с пандемией коронавируса.