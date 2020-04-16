Министерство юстиции Азербайджана зарегистрировало еще две политические партии

БАКУ/Trend/ -После восстановления государственной независимости в Азербайджане были предприняты важные шаги в направлении формирования и развития многопартийного демократического, правового государства и гражданского общества, заложенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства юстиции, за минувший период в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность в этой области, были зарегистрированы 55 политических партий, отличающихся различной направленностью, интересом и целями.

"Сегодня в нашей республике различные политические партии тесно участвуют в общественно-политической жизни, представляя их в органах законодательной власти и местного самоуправления. Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым осуществляются широкомасштабные целенаправленные реформы во всех сферах, в том числе, на пути развития политической системы",-сообщили в ведомстве.

Согласно данным, выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва, рекомендация Президента о важности широкого межпартийного диалога, дискуссий с руководителями партий в Администрации Президента, представительство различных партий в руководстве Милли Меджлиса и комитетов служат улучшению многопартийной системы.

"Глава государства особо подчеркнул, что, несмотря на разные взгляды, для каждой политической силы должно быть священно одно дело-государственность, независимость, свобода, благополучие и развитие",-отметили в информации.

На днях в Министерстве юстиции на основании обращений Партии свободных демократов и Партии нового времени был изучен вопрос соответствия представленных учредительных документов законодательству и принято решение о их государственной регистрации.

В связи с этим 16 апреля состоялась встреча между руководством Министерства юстиции и председателями зарегистрированных партий Сулхаддином Акбаром и Мусой Агаевым, на которой им были представлены свидетельства о государственной регистрации. Подчеркнув, что партийные руководители поддерживают начатый по воле главы государства процесс в области развития многопартийной системы, они выразили уверенность в том, что предпринятые в этом направлении шаги послужат укреплению азербайджанской государственности.