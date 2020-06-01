О деятельности парламента Азербайджана будет показана передача

БАКУ /Trend/ - На одном из азербайджанских телеканалов будет показана передача о деятельности Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на первом заседании внеочередной сессии парламента сказала спикер Сахиба Гафарова.

По ее словам, в настоящее время уточняются детали, связанные с форматом передачи и другими вопросами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)