О деятельности парламента Азербайджана будет показана передача
БАКУ /Trend/ - На одном из азербайджанских телеканалов будет показана передача о деятельности Милли Меджлиса (парламент).
Как сообщает в понедельник Trend, об этом на первом заседании внеочередной сессии парламента сказала спикер Сахиба Гафарова.
По ее словам, в настоящее время уточняются детали, связанные с форматом передачи и другими вопросами.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
По инициативе Азиатского банка развития состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководством банка (ФОТО)
Малейка Аббасзаде: Лица, в семьях которых был случай инфицирования коронавирусом, на экзамен допускаться не будут
Развитие альтернативной энергетики в Азербайджане очень актуально в контексте нынешней ситуации на энергорынке – французский эксперт
«Преодоление вызовов и раскрытие возможностей»: PwC Azerbaijan представил основные результаты 3-го Ежегодного опроса руководителей компаний
На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Международного дня защиты детей (ФОТО)