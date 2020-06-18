Расширена повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - В повестку заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 19 июня 2020 года, внесены новые вопросы.

Как сообщает в четверг Trend, если ранее планировалось обсудить 13 вопросов, то теперь эта цифра достигла 17.

Ниже приведены вопросы, которые будут вынесены на обсуждение на заседании внеочередной сессии парламента:

1. Законопроект «О выполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год» (в третьем чтении);

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О Судебно-правовом совете» (в третьем чтении);

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О медиации»;

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана;

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О дорожном движении»;

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об административном контроле над деятельностью муниципалитетов» (в первом чтении);

7. Законопроект о внесении изменений в утвержденный законом Азербайджана № 74-İQ от 17 мая 1996 года «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана»;

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О статусе муниципалитетов»;

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об управлении земель муниципалитетов»;

10. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана «О государственной пошлине», «О государственной службе», «О профессиональном образовании», «Об общем образовании» и «О дошкольном образовании»;

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об исполнительных чиновниках»;

12. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (в первом чтении);

13. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджана об исполнении наказаний (в первом чтении);

14. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана (в первом чтении);

15. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (в первом чтении);

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О телекоммуникации»(в первом чтении);

17. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О государственной пошлине» (во втором чтении).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)