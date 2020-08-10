Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является нашим историческим достижением

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор является нашим историческим достижением.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

«Конечно, наше основное внимание сейчас направлено на завершение Южного газового коридора. Этот проект также успешно реализуется. Уже завершается его четвертый и последний проект – ТАР. Таким образом, считаю, что через несколько месяцев по инициативе Азербайджанского государства и в результате широкомасштабного международного сотрудничества полностью завершится строительство связанных друг с другом трех газопроводов протяженностью 3500 километров, и азербайджанский газ уже будет поставляться на европейское пространство. Таким образом, Южный газовый коридор будет полностью сдан в эксплуатацию. Для нас это очень важное и, считаю, историческое событие, так как оно позволит обеспечить полную разработку месторождения «Шахдениз»», - сказал он.

Глава государства также отметил, что без строительства Южного газового коридора инвестор не вложил бы средств ни в этот, ни в какой-либо другой проект, или же стал сомневаться.

«Потому что, к примеру, для экспорта газа, который будет добываться на газоконденсатном месторождении «Абшерон», так же, как и на месторождении «Карабах» и других месторождениях, нужен маршрут. Поэтому значение Южного газового коридора не ограничивается лишь проектом «Шахдениз». Без реализации данного проекта наша энергетическая политика могла бы остаться незавершенной. Но сегодня наша энергетическая политика полностью обеспечивает интересы страны. Месторождение «Шахдениз» еще по меньшей мере сто лет будет оснащать газом Азербайджан и партнерские страны. в то же время мы намерены расширить географию экспорта. Газ с месторождения «Шахдениз» будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Если в Албании появится газовая сеть, то и Албания станет нашим естественным партнером, мы можем экспортировать газ и туда. Можно поставлять азербайджанский газ в другие соседние страны – страны Балканского региона», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что поэтому Южный газовый коридор является нашим историческим достижением, и до его завершения остается немного времени.

«Еще раз хочу сказать, что работа, проводимая на всех наших месторождениях, осуществляется целенаправленно. Один проект обусловливает другой. Если бы в 1994 году не был подписан контракт по «Азери-Чираг-Гюнешли», то ни о каком другом проекте не могло быть и речи. Если бы не был подписан контракт по «Шахдениз», то сегодня мы не могли обеспечить свою энергетическую безопасность, не говоря уже об энергетической безопасности других стран, так как «Шахдениз» является для нас основным источником. Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии. Азербайджан на протяжении долгого времени останется стратегическим партнером для многих стран», - добавил он.