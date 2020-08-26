Глава МИД Азербайджана встретился с зампредседателя Совета Федерации России

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Россию встретился с заместителем председателя Совета Федерации России Ильясом Умахановым.

Как передает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по различным аспектам успешно развивающихся отношений между двумя странами, в том числе отметили высокий уровень межпарламентского сотрудничества.

Было отмечено, что взаимодоверие между руководителями двух стран, а также взаимные визиты дали импульс дальнейшему укреплению двусторонних отношений. В этой связи были особо отмечены успехи, достигнутые в рамках официального визита в Российскую Федерацию Первого вице-президента Азербайджана в прошлом году.

С отсылкой на договорно - правовую базу сотрудничества между двумя странами, в данном контексте были особо отмечены документы о дружбе и стратегическом сотрудничестве от 1997 и 2008 годов.

Затронув вопросы сотрудничества на международном уровне, стороны обменялись мнениями по расширению взаимовыгодных связей в рамках Парламентских ассамблей ОБСЕ, СНГ и других организаций.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в гуманитарной, культурной областях и сфере образования.

Говоря о шагах, предпринятых для эвакуации граждан из обеих стран в рамках борьбы с пандемией, стороны подчеркнули важность взаимопомощи и солидарности в сложившейся ситуации.

В завершение встречи министру Джейхуну Байрамову была вручена юбилейная медаль по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)