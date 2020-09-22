Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в России парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Как передает во вторник Trend, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу расширения межпарламентских связей, важности взаимных визитов и других вопросов.