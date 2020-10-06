Уничтожены две боевые машины системы "Град" ВС Армении

Политика 6 октября 2020 01:47 (UTC+04:00)
Уничтожены две боевые машины системы "Град" ВС Армении

БАКУ /Trend/ - Две боевые машины БМ-21 системы «Град», принадлежащие армянской армии, были уничтожены в боях на разных направлениях фронта в течение дня.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, "Грады", стоящие на огневых позициях 41-го артиллерийского полка, были уничтожены огневым ударом азербайджанской армии.

"Кроме того, метким огнем наших частей были уничтожены артиллерийские установки Д-20 и их личный состав, находившиеся на огневой позиции 42-го артиллерийского полка", - сообщили в минобороны.

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