Сербские СМИ широко освещают справедливую позицию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По инициативе Центра азербайджанской культуры в Сербии в СМИ этой страны публикуются новости, информирующие о справедливой позиции Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в этих новостях предоставлена подробная информация о том, что Нагорный Карабах является исконной землей Азербайджана, Совбезом ООН приняты резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, Азербайджан использует свое право на самооборону и восстановление территориальной целостности, а также о том, что ВС Армении наносят артиллерийские и ракетные удары по отдаленным от зоны боевых действий городам и районам Азербайджана, что приводит к потерям среди мирного населения страны.

В сербских СМИ уделено особое внимание озвученным в интервью местным и зарубежным телеканалам заявлениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

С подробностями можно ознакомиться по следующим ссылкам:

https://www.danas.rs/svet/hadzijev-napadi-jermenije-predstavljaju-grubo-krsenje-medjunarodnog-humanitarnog-prava

http://www.politika.rs/scc/clanak/463500/Azerbejdzanski-predsednik-Turski-avioni-F-16-ne-ucestvuju-u-borbama-oko-Nagorno-Karabaha

https://www.danas.rs/svet/sve-akcije-koje-azerbejdzan-preduzima-su-u-okviru-sopstvenih-medjunarodno-priznatih-granica-karabah-je-azerbejdzan

https://www.danas.rs/svet/predsednik-azerbejdzana-trazi-povlacenje-jermenskih-snaga-iz-nagorno-karabaha

(Текст: Турал Гараджаев)