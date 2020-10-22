Ракетный удар по Габале, где проходят международные фестивали, очередное военное преступление фашистского режима Армении – народный артист СССР Фархад Бадалбейли

БАКУ /Trend/ - Удар баллистическими ракетами по Габале, где проходят международные фестивали, является очередным военным преступлением фашистского режима Армении.

Об этом сказал в четверг Trend всемирно известный пианист и композитор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, кавалер государственных орденов "Слава" и "Независимость", французского ордена "Искусств и литературы", лауреат Государственной премии, народный артист СССР Фархад Бадалбейли.

Отметим, что ракеты по Габале были выпущены с территории Армении - из Кафана и Джермуха.

"Удар по Габале - по совершенно мирному городу, где вообще нет военных объектов, по городу, который является одним из прекрасных уголков Азербайджана, туристической зоной, где ежегодно проходит Габалинский международный фестиваль классической музыки с участием всемирно известных музыкантов, исполнителей и коллективов из США, Франции, Англии, России, Турции и многих других стран мира, а также проходят другие мероприятия - очередное свидетельство варварского преступления армянского фашизма. Габала – это город классической музыки, где всегда звучат произведения великих мировых и азербайджанских классиков. Чего хотят этим добиться армянские фашисты? Чтобы мы испугались? Мы не испугаемся, все граждане Азербайджане, независимо от национальности и вероисповедания, вместе со своей доблестной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым объединены во имя одной цели - освобождения страны от армянских фашистов. Мы будем бить армянских агрессоров, чтобы они наконец ушли с нашей земли, а в Габале вновь будет звучать вечная музыка Фикрета Амирова, Гара Гараева, Ниязи, Узеира Гаджибейли и других великих классиков. Агрессоры бесятся от того, что у нас все хорошо, страна развивается и процветает, мы реализуем такие грандиозные проекты, как Габалинский международный фестиваль, что к нам приезжают гости со всего мира, по возвращении домой высоко отзывающиеся о нашей стране", - сказал Фархад Бадалбейли.

Всемирно известный музыкант обратился ко всему человечеству, чтобы оно наконец обратило внимание и осудило оккупационную политику и фашистскую идеологию Армении.

"Эта маленькая и омерзительная страна, которая называется Арменией, приносит столько горя как своим людям, так и всем соседям вокруг себя. Я уверен, что филиалом Габалинского международного фестиваля будет фестиваль в освобожденном городе Шуша. Можно сказать, что ударом по Габале армянские агрессоры "ввели" новый термин – музыкальный фашизм. В одном из польских фильмов повествуется о том, что когда немецкие фашисты вошли в Варшаву, они выставили все рояли на площади и вокруг расположили всех профессоров–евреев, которые дрожали от страха перед неминуемой гибелью. В этот момент один из немецких офицеров сель за рояль и стал играть музыку Бетховена, после чего приказал расстрелять евреев. Это была жуткая сцена! Ведь эти люди надеялись, что человек, который играет Бетховена, не может быть палачом. Но фашизм не знает человеческих морально-нравственных норм. Вот таковы идеология и действия армянских нацистов против мирных жителей, музыкантов, детей, стариков, женщин – лицо обыкновенного армянского фашизма", - добавил Фархад Бадалбейли.

Отметим, что сегодня утром территория Азербайджана вновь подверглась ракетному обстрелу. Около 07:00 ВС Армении выпустили 3 ракеты в направлении Сиязаньского района, около 09:00 – две ракеты по Габалинскому и одну ракету – по Кюрдамирскому району Азербайджана. Мишенью были гражданское население и гражданская инфраструктура. В результате ракетного обстрела Габалинского района ранен мирный житель Амирбеков Мурад Джейхун оглу (2003)..

Напомним, что нанесенные с территории Армении 11 и 17 октября удары баллистическими ракетами по азербайджанскому городу Гянджа привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушениям. В целом с 27 сентября в результате обстрела армянскими ВС населенных пунктов Азербайджана погибли 63, ранены 292 мирных жителя. В непригодное состояние пришли 386 гражданских объектов, 90 многоэтажных жилых зданий и 1981 частный дом.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны 27 сентября ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию, в результате которой была освобождена часть оккупированной территории. Освобождение земель страны от армянских оккупантов продолжается.

(Автор: Вугар Иманов)