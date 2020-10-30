Французская организация COJEP представила отчет об убийствах армянами мирных граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Действующая во Франции международная организация COJEP подготовила отчет об убийствах армянами мирных граждан Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, в начале отчета предоставлена информация об армяно-азербайджанском конфликте. Отмечается, что этот конфликт является самым продолжительным в регионе (около 30 лет). В результате этого конфликта Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему районов - Лачын, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джебраил, Губадлы и Зангилан - были оккупированы Арменией. Конфликт негативно повлиял на жизнь более одного миллиона азербайджанцев, проживающих в Нагорно-Карабахском регионе и семи прилегающих районах, создавая социальные, экономические и гуманитарные проблемы. Эти семь районов не входят в Нагорно-Карабахский регион. Общая площадь Нагорно-Карабахского региона составляет 4 400 квадратных километров. Общая площадь окружающих 7 районов почти в 3 раза больше - 11 тысяч квадратных километров. Более 90 процентов вынужденных переселенцев приехали из этих 7 районов. Число азербайджанцев, изгнанных из Нагорно-Карабахского региона, составляет 86 тысяч человек.

Также отмечается, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта на основе норм и принципов международного права. Эти резолюции поддерживают территориальную целостность Азербайджана и требуют немедленного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий.

Согласно отчету, 27 сентября этого года вооруженные силы Армении начали масштабную провокацию по всей линии фронта. Армянские вооруженные силы интенсивно обстреливают населенные пункты, исторические и культурные здания, стратегически важные объекты и густонаселенные районы, находящиеся далеко от линии фронта, с применением тяжелой артиллерии, ракетных систем и запрещенного оружия.

В Декларации о защите женщин и детей при чрезвычайных ситуациях и в вооруженных конфликтах, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1974 года, говорится, что нападения на гражданских лиц, особенно женщин и детей, запрещены. Все страны должны соблюдать Женевский протокол 1925 года и Женевские конвенции 1949 года, а также другие документы, касающиеся соблюдения прав человека во время военных конфликтов.

В отчете отражены факты, цифры и фотографии ракетных обстрелов армянскими вооруженными силами городов и районов, в которых проживает мирное население Азербайджана, с 27 сентября по 28 октября.

С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке.