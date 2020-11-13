Для оценки ущерба, нанесенного Азербайджану, при Госкомиссии созданы 11 рабочих групп - Кабмин

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана от шестого ноября "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики" создана Государственная комиссия.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга, посвященного мерам по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана, сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что в связи с нанесенным ущербом будет создана информационная база.

"Согласно распоряжению Президента Азербайджана, процесс должен быть прозрачным. Международное сообщество и наш народ будут постоянно информироваться об этом, и данный брифинг служит этой цели", - подчеркнул Ибрагимов.

Он добавил, что уже созданы рабочие группы при Госкомиссии.

"По Агдамскому, Агджабединскому, Бейлаганскому, Бардинскому, Тертерскому, Физулинскому и Джебраильскому, Геранбойскому и Нафталанскому районам, Гяндже, Мингячевирскому району созданы 11 рабочих групп. С учетом ущерба, нанесенному Тертерскому району, сформированы три рабочие группы", - подчеркнул Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)