Президент Ильхам Алиев: Мы одержали эту победу за счет профессионализма, героизма, и в то же время, национального духа

БАКУ/Trend/- Я говорил, что мы накапливаем силы, и мы накопили их. Мы одержали эту победу за счет профессионализма, героизма, и в то же время, национального духа. Мы были правы, справедливость была на нашей стороне. Переходя в наступление, наши солдаты и офицеры думали об одном – освободить родные земли от оккупантов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступая на параде, посвященном Победе в Отечественной войне.

«10 ноября Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции. Согласно этому акту о капитуляции, Азербайджану без единого выстрела были возвращены Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, там был поднят азербайджанский флаг. Это говорит о том, что мы победили в этой войне как на поле боя, так и в политической плоскости. Хотя многие, в частности, занимавшиеся этим вопросом посредники, неоднократно говорили, что конфликт не имеет военного решения. Но мы доказали, что у конфликта есть военное решение. Иначе эта ситуация ни войны, ни мира могла бы продолжаться еще 30 лет. Сколько мы могли терпеть это? Сколько мы еще могли проявлять терпения? Я неоднократно говорил, что терпение азербайджанского народа иссякло, и если Армения сама не покинет оккупированные земли, то мы прогоним их оттуда, они должны уйти вон с наших земель! Я говорил об этом до и в ходе войны, в обращениях к народу, в интервью иностранным медиа органам. Говорил, что Армения должна по доброй воле уйти вон с наших земель, признаться и выйти. Иначе мы пойдем до конца, и мы сделали это. Поэтому мы одержали победу на поле боя. Затем мы одержали победу в политической плоскости, вынудили врага освободить Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и покинуть наши земли»,- сказал глава государства.