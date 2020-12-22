В комитетах парламента Азербайджана завтра обсудят пакет госбюджета на 2021 г
БАКУ /Trend/ - Завтра в комитетах Милли Меджлиса будет обсужден пакет госбюджета на 2021 год.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend .
Гафарова добавила, что депутаты обсудят пакет бюджета, выскажут свои предложения и мнения.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Новые видеокадры подготавливаемой к сдаче в эксплуатацию станции бакинского метро "8 Ноября" (ВИДЕО)
ВОЗ отметила инициативы Туркменистана по разработке международных инструментов под эгидой организации
Победа Азербайджана дает надежду на формирование на пространстве СНГ системы новых отношений - эксперт
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия
Министр Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром по чрезвычайным ситуациям России Евгением Зиничевым (ФОТО/ВИДЕО)
Скончалась известная азербайджанская актриса Сафура Ибрагимова. Фильмы "Гайнана", "Дервиш взрывает Париж", "Аршын мал алан"...(ФОТО)
Состоялось очередное заседание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба гражданскому населению Азербайджана в результате армянской агрессии (ФОТО)
Начальник СГБ Азербайджана встретился с находящимися в стране официальными лицами Афганистана (ФОТО)
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 57 частных домов (ФОТО)
Строительство в Шуше, Ханкенди, Кельбаджаре и Лачине должно вестись на основании сейсмического районирования
Мы ходили на цыпочках… - народный артист Мабуд Магеррамов о том, как все начиналось в Бакинской русдраме (ФОТО)
Военная полиция участвует в обеспечении безопасности на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)
Мы стали народом-победителем. Нам чужого не надо, но мы и своего не отдадим – народный артист Азербайджана Александр Шаровский