В парламенте Азербайджана начались обсуждения госбюджета на 2021 год

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлис приступил к обсуждению госбюджета на 2021 год, сообщает в четверг Trend.

На повестке заседания следующие законопроекты:

- «О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год» (первое чтение);

- «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год» (первое чтение);

- «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год» (первое чтение);

- «О минимальном прожиточном уровне в Азербайджане на 2021 год» (первое чтение);

- «Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане в 2021 году (первое чтение);

- о поправке в закон «О бюджетной системе» (первое чтение);

- о поправке в закон «О социальном страховании» (первое чтение);

- о поправке в закон «О трудовых пенсиях» (первое чтение);

- о поправке в закон «О социальных пособиях» (первое чтение);

- О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджана на 2021 год;

- О смете расходов Счетной палаты Азербайджана на 2021 год;

- о поправке в закон «О политических партиях» (первое чтение);

- о поправке в закон «Об орденах и медалях Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «15-летие (2005-2020) министерства чрезвычайных дел Азербайджана» (второе чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)