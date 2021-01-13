Условия за столом диктует победившая сторона: Судьба Армении в руках Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вопросы, связанные с политическими и экономическими аспектами Московской встречи, очередной успех и дипломатическая победа Азербайджана были обсуждены в авторском видеопроекте АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" с участием главы парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таиром Миркишили и членом парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, депутатом Севиль Микаиловой.

Представляем вниманию данный выпуск видеопроекта.