Турция приветствует соглашение Баку и Ашхабада по Каспию

МИД Турции приветствовал подписание Азербайджаном и Туркменистаном Меморандума о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Мы приветствуем соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном о совместной разведке и разработке месторождения углеводородов «Достлуг» в Каспийском море», -говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В Анкаре выразили надежду, что документ будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами, пойдет на благо дружественных и братских народов Туркменистана и Азербайджана и послужит процветанию и стабильности региона.

«Мы также желаем, чтобы это соглашение проложило путь для проектов по повышению энергетической безопасности Турции и остальной Европы», -подчеркнули в МИД Турции.