Видеокадры с территории под строительство Физулинского международного аэропорта (ФОТО/ВИДЕО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева на территории освобожденного Физулинского района запланированы работы по проекту "Строительство Физулинского международного аэропорта".

Об этом сказал вице-президент AZAL Этибар Гусейнов, сообщает в понедельник корреспондент Trend из Физули.

В настоящее время проводятся меры по разминированию 100 тысяч кв. метров территории под аэропорт.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Релактор: )